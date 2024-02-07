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Рада звільнила члена ЦВК Буглака

Рада звільнила члена ЦВК Буглака

Київ • УНН

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Верховна Рада звільнила Юрія Буглака, який фігурував у журналістському розслідуванні, з посади члена Центральної виборчої комісії

Верховна Рада звільнила Юрія Буглака, який фігурував у журналістському розслідуванні, з посади члена Центральної виборчої комісії. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у середу, передає УНН.

Рада сьогодні також звільнила члена ЦВК Юрія Буглака

- написав Гончаренко.

Доповнення

Буглак є фігурантом журналістського розслідування через те, що продовжував отримувати заробітну плату, проживаючи в США, куди втік ще до російського вторгнення.

Довідково

За даними на сайті ЦВК, Юрій Буглак у 2017-2019 роках - народний депутат України VIII скликання, голова підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.

4 жовтня 2019 року призначений на посаду члена Центральної виборчої комісії постановою Верховної Ради. 15 жовтня 2019 року склав присягу члена ЦВК. Був визначений відповідальним за забезпечення здійснення повноважень ЦВК в Рівненській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Нагадаємо

Постанова про звільнення члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака була внесена до Верховної Ради України ще у грудні минулого року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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