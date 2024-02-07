Рада уволила члена ЦИК Буглака

Верховная Рада уволила Юрия Буглака, который фигурировал в журналистском расследовании, с должности члена Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в среду, передает УНН.

Рада сегодня также уволила члена ЦИК Юрия Буглака - написал Гончаренко.

Дополнение

Буглак является фигурантом журналистского расследования из-за того, что продолжал получать заработную плату, проживая в США, куда сбежал еще до российского вторжения.

Справочно

По данным на сайте ЦИК, Юрий Буглак в 2017-2019 годах - народный депутат Украины VIII созыва, председатель подкомитета по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

4 октября 2019 года назначен на должность члена Центральной избирательной комиссии постановлением Верховной Рады. 15 октября 2019 года принял присягу члена ЦИК. Был определен ответственным за обеспечение осуществления полномочий ЦИК в Ровенской области, Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Напомним

Постановление о увольнении члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака было внесено в Верховную Раду Украины еще в декабре прошлого года.