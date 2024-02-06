Завтра Рада розгляне постанову про звільнення члена ЦВК Буглака
Київ • УНН
Парламент розгляне питання про звільнення члена ЦВК Юрія Буглака. Чоловік є фігурантом журналістського розслідування через те, що продовжував отримувати заробітну плату, проживаючи в США, куди втік ще до російського вторгнення.
Завтра, 7 лютого, Верховна Рада України розгляне постанову щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії. Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
Завтра Парламент почне своє засідання з питання звільнення Буглака Ю.О. з посади члена Центральної виборчої комісії. Це той член ЦВК, який був фігурантом розслідування "Схем" щодо проживання у США
Зі слів Железняка, це той самий "який був фігурантом розслідування "Схем" щодо проживання у США".
Контекст
За інформацією "Схем", Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі.
Як з’ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень.
Живучи за кордоном, член ЦВК Юрій Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України і отримав загалом 230 тисяч гривень.
Буглак у коментарі "Схемам" заявив, що має "особисті обставини", і вважає, що не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу.
Довідково
За даними на сайті ЦВК, Юрій Буглак у 2017-2019 роках - народний депутат України VIII скликання, голова підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.
4 жовтня 2019 року призначений на посаду члена Центральної виборчої комісії постановою Верховної Ради. 15 жовтня 2019 року склав присягу члена ЦВК. Був визначений відповідальним за забезпечення здійснення повноважень ЦВК в Рівненській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.
Нагадаємо
Постанова про звільнення члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака була внесена до Верховної Ради України ще у грудні минулого року.