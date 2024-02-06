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Завтра Рада розгляне постанову про звільнення члена ЦВК Буглака

Завтра Рада розгляне постанову про звільнення члена ЦВК Буглака

Київ • УНН

 • 23007 перегляди

Парламент розгляне питання про звільнення члена ЦВК Юрія Буглака. Чоловік є фігурантом журналістського розслідування через те, що продовжував отримувати заробітну плату, проживаючи в США, куди втік ще до російського вторгнення.

Завтра, 7 лютого, Верховна Рада України розгляне постанову щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії. Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі 

Завтра Парламент почне своє засідання з питання звільнення Буглака Ю.О. з посади члена Центральної виборчої комісії. Це той член ЦВК, який був фігурантом розслідування "Схем" щодо проживання у США

- йдеться у дописі нардепа.

Зі слів Железняка, це той самий "який був фігурантом розслідування "Схем" щодо проживання у США".

Контекст

За інформацією "Схем", Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі.

Як з’ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень.

Живучи за кордоном, член ЦВК Юрій Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України і отримав загалом 230 тисяч гривень.

Буглак у коментарі "Схемам" заявив, що має "особисті обставини", і вважає, що не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу.

Довідково 

За даними на сайті ЦВК, Юрій Буглак у 2017-2019 роках - народний депутат України VIII скликання, голова підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.

4 жовтня 2019 року призначений на посаду члена Центральної виборчої комісії постановою Верховної Ради. 15 жовтня 2019 року склав присягу члена ЦВК. Був визначений відповідальним за забезпечення здійснення повноважень ЦВК в Рівненській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Нагадаємо

Постанова про звільнення члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака була внесена до Верховної Ради України ще у грудні минулого року. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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