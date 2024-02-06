Завтра Рада рассмотрит постановление об увольнении члена ЦИК Буглака

Завтра, 7 февраля, Верховная Рада Украины рассмотрит постановление об увольнении Юрия Буглака с должности члена Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Завтра Парламент начнет свое заседание по вопросу увольнения Буглака Ю.А. с должности члена Центральной избирательной комиссии. Это тот член ЦИК, который был фигурантом расследования "Схем" относительно проживания в США - говорится в заметке нардепа.

По словам Железняка, это тот самый "который был фигурантом расследования "Схем" относительно проживания в США".

Контекст

По информации "Схем", Буглак выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами.

Как выяснили журналисты, в течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты - суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен.

Живя за границей, член ЦИК Юрий Буглак осенью 2022 года дважды просил о материальной помощи из бюджета Украины и получил в общей сложности 230 тысяч гривен.

Буглак в комментарии "Схемам" заявил, что имеет "личные обстоятельства", и считает, что не нарушал украинских законов, потому что выехал до вторжения, а с его началом ЦИК перешла на дистанционную работу.

Справочно

По данным на сайте ЦИК, Юрий Буглак в 2017-2019 годах - народный депутат Украины VIII созыва, председатель подкомитета по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

4 октября 2019 года назначен на должность члена Центральной избирательной комиссии постановлением Верховной Рады. 15 октября 2019 года принял присягу члена ЦИК. Был определен ответственным за обеспечение осуществления полномочий ЦИК в Ровенской области, Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Напомним

Постановление об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака было внесено в Верховную Раду Украины еще в декабре прошлого года.