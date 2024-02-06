Завтра Рада рассмотрит постановление об увольнении члена ЦИК Буглака
Киев • УНН
Украинский парламент рассмотрит вопрос об увольнении члена ЦИК Юрия Буглака. Мужчина является фигурантом журналистского расследования из-за того, что продолжал получать заработную плату, проживая в США, куда бежал еще до российского вторжения.
Завтра, 7 февраля, Верховная Рада Украины рассмотрит постановление об увольнении Юрия Буглака с должности члена Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Завтра Парламент начнет свое заседание по вопросу увольнения Буглака Ю.А. с должности члена Центральной избирательной комиссии. Это тот член ЦИК, который был фигурантом расследования "Схем" относительно проживания в США
По словам Железняка, это тот самый "который был фигурантом расследования "Схем" относительно проживания в США".
Контекст
По информации "Схем", Буглак выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами.
Как выяснили журналисты, в течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты - суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен.
Живя за границей, член ЦИК Юрий Буглак осенью 2022 года дважды просил о материальной помощи из бюджета Украины и получил в общей сложности 230 тысяч гривен.
Буглак в комментарии "Схемам" заявил, что имеет "личные обстоятельства", и считает, что не нарушал украинских законов, потому что выехал до вторжения, а с его началом ЦИК перешла на дистанционную работу.
Справочно
По данным на сайте ЦИК, Юрий Буглак в 2017-2019 годах - народный депутат Украины VIII созыва, председатель подкомитета по вопросам предотвращения и противодействия политической коррупции комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
4 октября 2019 года назначен на должность члена Центральной избирательной комиссии постановлением Верховной Рады. 15 октября 2019 года принял присягу члена ЦИК. Был определен ответственным за обеспечение осуществления полномочий ЦИК в Ровенской области, Автономной Республике Крым и городе Севастополе.
Напомним
Постановление об увольнении члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака было внесено в Верховную Раду Украины еще в декабре прошлого года.
Завтра Рада рассмотрит постановление об увольнении члена ЦИК Буглака
Украинский парламент рассмотрит вопрос об увольнении члена ЦИК Юрия Буглака. Мужчина является фигурантом журналистского расследования из-за того, что продолжал получать заработную плату, проживая в США, куда бежал еще до российского вторжения.
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