Рада завтра проголосує постанову щодо завчасного інформування громадян про введення карантину

“Завтра розглядатимуть. Буде підтримка 300+ голосів”, - сказав Железняк про свій проект постанови.

Додамо, що проект постанови передбачає, що уряд не пізніше ніж за 7 календарних днів повинен:

- проінформувати населення про запровадження заборон,

- проінформувати про програми, що будуть запроваджені для підтримки вразливих груп населення, працівників та суб’єктів господарювання, зокрема щодо організації перевезень працівників до місця роботи та у зворотному напрямку;

- внести до Верховної Ради України проект закону щодо надання державної підтримки та пільг населенню та суб’єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. Простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.



Нагадаємо, проти нових обмежень виступила влада низки обласних центрів, зокрема Тернополя, Одеси,Черкас, Львова, Івано-Франківська, Рівного, а також у Дніпрі, Луцьку.