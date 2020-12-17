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Рада сьогодні визначатиметься з призначенням трьох міністрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні сьогодні, 17 грудня, планує розглянути призначення трьох міністрів: аграрної політики, енергетики та освіти. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний сьогоднішнього засідання.

Рада сьогодні визначатиметься з призначенням трьох міністрів

Так, Рада має намір розглянути кадрові питання, а саме питання про: призначення Лещенка Романа Миколайовича міністром аграрної політики та продовольства України; призначення Вітренка Юрія Юрійовича першим віце-прем'єр-міністром України – міністром енергетики України; про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича міністром освіти і науки України.

Додамо, що кадрові питання у Кабміні стали однією із найбільш обговорюваних тем, так само як і кандидатури потенційних міністрів. Деякі імена просто спантеличили нардепів та суспільство, а деякі - викликали критику на свою адресу.

Так низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови ВР та нардепів із проханням не призначати чинного т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що в червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета. Науковців підтримали і представники і громадських освітніх організацій.

Додамо, що комітет з питань освіти Верховної Ради на своєму засіданні не знайшов голосів на підтримку кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

Також, зауваження викликала і кандидатура Вітренка, якого пов‘язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Окрім того, слід зауважити, що керований у тому числі Вітренком НАК “Нафтогаз” отримав за перше півріччя 2020 року збиток у 11,5 млрд грн. У листопаді “Нафтогаз” підняв ціну на газ для населення на близько 35% - до 6,3 грн за кубометр. При цьому Вітренко вважає, що “Нафтогаз” недоплатив йому 4 млн доларів премій за “вагомі досягнення”.

Як повідомлялося, сьогодні, 17 грудня, у порядку денному пленарного засідання Верховної Ради України — понад 50 законопроектів та постанов.

Також ВР на пленарному засіданні 17 грудня планує розглянути низку законопроектів, зокрема - у другому читанні проект закону про зниження ПДВ для аграріїв.

Нагадаємо, Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів Бессараба.

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