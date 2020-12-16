Завтра Рада розгляне призначення трьох міністрів та законопроект про зниження ПДВ для аграріїв

Так, мова йде про проект Закону №3656 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.

Також парламентарі розглянуть у другому читанні законопроект №4065 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування.

Окрім того, Рада має намір розглянути кадрові питання, а саме питання про: призначення Лещенка Романа Миколайовича Міністром аграрної політики та продовольства України; призначення Вітренка Юрія Юрійовича Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром енергетики України; про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича Міністром освіти і науки України.

У той же час, народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі висловив припущення, що "упевнені голоси є тільки на перше призначення".

"Виглядає так, що упевнені голоси є тільки на перше призначення. Решта два під питанням, та й голосування за аграрний ПДВ може сплутати карти", - зазначив він.

Додамо, що кадрові питання у Кабміні стали однією із найбільш обговорюваних тем, так само як і кандидатури потенційних міністрів. Деякі імена просто спантеличили нардепів та суспільство, а деякі - викликали критику на свою адресу.

Так низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови ВР та нардепів із проханням не призначати чинного т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що в червні 2020 року були оприлюднені матеріали, що засвідчують наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета. Науковців підтримали і представники і громадських освітніх організацій.

Додамо, що комітет з питань освіти Верховної Ради на своєму засіданні не знайшов голосів на підтримку кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

Також, зауваження викликала і кандидатура Вітренка, якого пов‘язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Окрім того, слід зауважити, що керований у тому числі Вітренком НАК “Нафтогаз” отримав за перше півріччя 2020 року збиток у 11,5 млрд грн. У листопаді “Нафтогаз” підняв ціну на газ для населення на близько 35% - до 6,3 грн за кубометр. При цьому Вітренко вважає, що “Нафтогаз” недоплатив йому 4 млн доларів премій за “вагомі досягнення”.