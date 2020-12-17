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Рада сегодня будет определяться с назначением трех министров

Киев • УНН

 • 17180 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании сегодня, 17 декабря, планирует рассмотреть назначение трех министров: аграрной политики, энергетики и образования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня сегодняшнего заседания.

Рада сегодня будет определяться с назначением трех министров

Так, Рада намерена рассмотреть кадровые вопросы, а именно вопрос о: назначении Лещенко Романа Николаевича министром аграрной политики и продовольствия Украины; назначении Витренко Юрия Юрьевича первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики Украины; о назначении Шкарлета Сергея Николаевича министром образования и науки Украины.

Добавим, что кадровые вопросы в Кабмине стали одной из самых обсуждаемых тем, так же как и кандидатуры потенциальных министров. Некоторые имена просто озадачили нардепов и общество, а некоторые - вызвали критику в свой адрес.

Так ряд известных ученых подписались под открытым обращением к председателю ВР и нардепам с просьбой не назначать действующего врио министра образования Сергея Шкарлета на должность министра. Среди прочего, сообщается, что в июне 2020 года были обнародованы материалы, подтверждающие наличие плагиата в научной работе Шкарлета. Ученых поддержали и представители и общественных образовательных организаций.

Добавим, что комитет по вопросам образования Верховной Рады на своем заседании не нашел голосов в поддержку кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования.

Также, замечания вызвала и кандидатура Витренко, которого связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Кроме того, следует отметить, что управляемый в том числе Витренко НАК "Нафтогаз" получил за первое полугодие 2020 года убыток в 11,5 млрд грн. В ноябре "Нафтогаз" поднял цену на газ для населения на около 35% - до 6,3 грн за кубометр. При этом Витренко считает, что "Нафтогаз" недоплатил ему 4 млн долларов премий за "значительные достижения".

Как сообщалось, сегодня, 17 декабря, в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады Украины - более 50 законопроектов и постановлений.

Также ВР на пленарном заседании 17 декабря планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности - во втором чтении проект закона о снижении НДС для аграриев.

Напомним, Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Бессараба.

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