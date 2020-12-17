Сьогодні Верховна Рада розгляне понад 50 законопроектів та постанов
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні, 17 грудня, у порядку денному пленарного засідання Верховної Ради України — понад 50 законопроектів та постанов, зазначає УНН з посиланням на порядок денний парламенту.
Верховна Рада України на пленарному засіданні у четвер планує розглянути низку законопроектів, зокрема — у другому читанні проект закону про зниженя ПДВ для аграріїв.
Так, мова йде про проект Закону № 3656 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.
Також парламентарі розглянуть у другому читанні законопроект № 4065 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування.
Окрім того, Рада має намір розглянути кадрові питання, а саме питання про: призначення Лещенка Романа Миколайовича Міністром аграрної політики та продовольства України; призначення Вітренка Юрія Юрійовича Першим віце-прем’єр-міністром України — Міністром енергетики України; про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича Міністром освіти і науки України.
Додамо, що кадрові питання у Кабміні стали однією із найбільш обговорюваних тем, так само як і кандидатури потенційних міністрів. Деякі імена просто спантеличили нардепів та суспільство, а деякі — викликали критику на свою адресу. Наприклад, комітет з питань освіти Верховної Ради на своєму засіданні не знайшов голосів на підтримку кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.