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Рада відправила у відставку Міністра у справах ветеранів Бессараба

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила проект постанови 4498 про відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів. Відповідне рішення підтримали 251 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада відправила у відставку Міністра у справах ветеранів Бессараба

“Комітет пропонує Верховній раді прийняти цю відставку. Вона пов’язана зі станом здоров’я”, - пояснила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Нагадаємо, проект постанови про відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів України зареєстрували у Верховній Раді 16 грудня.

Так, Сергій Бессараб став міністром у справах ветеранів 12 березня 2020 року.

До цього, з 2012-2014 рік, був першим заступником командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. З 2015 року – командувач АТО, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Напередодні народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у парламенті розглядають кадрові зміни в п’яти міністерствах. Зокрема, на посаду міністра у справах ветеранів розглядається кандидатура Юлії Лапутіної.

Лапутіна - заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

У березні поточного року вона стала другою в історії України жінкою, що отримала генеральське звання.

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