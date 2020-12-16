Рада відправила у відставку Міністра у справах ветеранів Бессараба
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила проект постанови 4498 про відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів. Відповідне рішення підтримали 251 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Комітет пропонує Верховній раді прийняти цю відставку. Вона пов’язана зі станом здоров’я”, - пояснила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
Нагадаємо, проект постанови про відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів України зареєстрували у Верховній Раді 16 грудня.
Так, Сергій Бессараб став міністром у справах ветеранів 12 березня 2020 року.
До цього, з 2012-2014 рік, був першим заступником командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. З 2015 року – командувач АТО, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
Напередодні народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у парламенті розглядають кадрові зміни в п’яти міністерствах. Зокрема, на посаду міністра у справах ветеранів розглядається кандидатура Юлії Лапутіної.
Лапутіна - заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
У березні поточного року вона стала другою в історії України жінкою, що отримала генеральське звання.