У Раді зареєстрували постанову про відставку міністра у справах ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Проект постанови про відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів України зареєстрували у Верховній Раді під №4498 від 16 грудня, передає УНН з посиланням на дані на сайті ВР.
Відповідно до проекту документа, парламентарям пропонується "відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України... прийняти відставку Бессараба Сергія Борисовича з посади міністра у справах ветеранів України".
Додамо, Сергій Бессараб був призначений міністром у справах ветеранів України 4 березня 2020 року, у складі уряду Дениса Шмигаля.
Перед цим, з 2012-2014 рік, був першим заступником командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. З 2015 року – командувач АТО, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
Нагадаємо, 15 грудня до Верховної Ради надійшли заяви про звільнення від двох міністрів. Йдеться про міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського і міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.
Так, парламентським комітетам було доручено розглянути заяви про звільнення двох міністрів. У середу, 16 грудня, очікується голосування в парламенті за відставку одного з них.
Додамо, на порядку денному засідання ВР 16 грудня - дві постанови про звільнення з посад міністрів – йдеться про міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба, а також міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.