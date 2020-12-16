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ВР у середу планує розглянути відставку одного з міністрів - Разумков

Київ • УНН

 • 13867 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Парламентським комітетам доручено розглянути заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського і міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба. У середу, 16 грудня, очікується голосування в парламенті за відставку одного з них. Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає УНН з посиланням на пресслужбу Апарату ВР.

ВР у середу планує розглянути відставку одного з міністрів - Разумков

Разумков зазначив, що до Верховної Ради надійшли заяви про звільнення від двох міністрів, про це він оголосив на пленарному засіданні у вівторок та дав доручення комітетам розглянути питання щодо відставки членів уряду.

За його словами, Верховна Рада планує розглянути відставку міністрів на пленарних засіданнях у середу та четвер.

“Я думаю, що одне з питань буде сьогодні розглядатися. Інше — можливо, завтра”, — повідомив Разумков в ефірі одного з телеканалів.

Додамо, на порядку денному засідання ВР 16 грудня - дві постанови про звільнення з посад міністрів – йдеться про міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба, а також міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

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