Рада сьогодні візьметься за "ковідні" доплати вірусологам та звільнення в уряді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у середу, 16 грудня, планує розглянути низку законопроектів, зокрема - щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.
Так, проект закону №4464 передбачає можливість надання біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які задіяні у тестуваннях на СOVID-19, “ковідних” доплат та надання соціальних гарантій.
Окрім того, на порядку денному дві постанови про звільнення з посади міністрів – йдеться про міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба, а також міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.
При цьому голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що доручив комітетам розглянути заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів України і міністра у справах ветеранів України. У середу, 16 грудня, за його словами, очікується голосування в парламенті за відставку одного з них.
Також нардепи розглянуть постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Руслана Требушкіна.
Нардепи, як очікується, повторно розглянуть і Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву" з пропозиціями Президента України, а також Закон "Про електронні комунікації" з пропозиціями Президента України.
Нагадаємо, напередодні народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у парламенті розглядають кадрові зміни в п’яти міністерствах: енергетики, освіти, екології, аграрної політики та у справах ветеранів.
Вітренка розглядають на посаду першого-віце — міністра енергетики, Шкарлета на посаду міністра освіти, Опімаха на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Лещенка на посаду міністра аграрної політики, Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів.
Водночас, голова партії "Слуга народу", народний депутат України Олександр Корнієнко запевнив, що Рада сьогодні не розглядатиме питання призначення на посади в уряді.