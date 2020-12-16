Рада сегодня возьмется за "ковидные" доплаты вирусологам и увольнения в правительстве

Так, проект закона №4464 предусматривает возможность предоставления биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые задействованы в тестировании на СOVID-19, "ковидных" доплат и предоставление социальных гарантий.

Кроме того, на повестке дня два постановления об увольнении с должности министров - речь идет о министре по делам ветеранов Сергее Бессарабе, а также министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Романе Абрамовском.

При этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министра по делам ветеранов Украины. В среду, 16 декабря, по его словам, ожидается голосование в парламенте за отставку одного из них.

Также нардепы рассмотрят постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Руслана Требушкина.

Нардепы, как ожидается, повторно рассмотрят и Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" с предложениями Президента Украины, а также Закон "Об электронных коммуникациях" с предложениями Президента Украины.

Напомним, накануне народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в парламенте рассматривают кадровые изменения в пяти министерствах: энергетики, образования, экологии, аграрной политики и по делам ветеранов.

Витренко рассматривают на должность первого вице - министра энергетики, Шкарлета на должность министра образования, Опимаха на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Лещенко на должность министра аграрной политики, Лапутину на должность министра по делам ветеранов.

В то же время, председатель партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко заверил, что Рада сегодня не будет рассматривать вопрос назначения на должности в правительстве.