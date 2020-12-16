Рада сегодня возьмется за "ковидные" доплаты вирусологам и увольнения в правительстве

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31594 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 68053 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 115604 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 109075 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62366 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72187 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186433 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150410 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158309 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138577 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2.5м/с
36%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18396 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 11923 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16278 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14905 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13416 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 115604 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 109075 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86799 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98954 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128933 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 5238 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10567 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13428 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16290 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18409 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Рада сегодня возьмется за "ковидные" доплаты вирусологам и увольнения в правительстве

Киев • УНН

 • 15146 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду, 16 декабря, планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности - о льготах и повышении оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Рада сегодня возьмется за "ковидные" доплаты вирусологам и увольнения в правительстве

Так, проект закона №4464 предусматривает возможность предоставления биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые задействованы в тестировании на СOVID-19, "ковидных" доплат и предоставление социальных гарантий.

Кроме того, на повестке дня два постановления об увольнении с должности министров - речь идет о министре по делам ветеранов Сергее Бессарабе, а также министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Романе Абрамовском.

При этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что поручил комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министра по делам ветеранов Украины. В среду, 16 декабря, по его словам, ожидается голосование в парламенте за отставку одного из них.

Также нардепы рассмотрят постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Руслана Требушкина.

Нардепы, как ожидается, повторно рассмотрят и Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" с предложениями Президента Украины, а также Закон "Об электронных коммуникациях" с предложениями Президента Украины.

Напомним, накануне народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в парламенте рассматривают кадровые изменения в пяти министерствах: энергетики, образования, экологии, аграрной политики и по делам ветеранов.

Витренко рассматривают на должность первого вице - министра энергетики, Шкарлета на должность министра образования, Опимаха на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Лещенко на должность министра аграрной политики, Лапутину на должность министра по делам ветеранов.

В то же время, председатель партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко заверил, что Рада сегодня не будет рассматривать вопрос назначения на должности в правительстве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,834.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,257.39
Ethereum
$1,593.00