Рада сьогодні візьметься за безпекові та аграрні питання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Верховна Рада у вівторок збирається розглянути блок питань з нацбезпеки та оборони та питання фінансового забезпечення Конституційного суду України, повідомляє УНН з посиланням на дані порядку денного.
Зокрема, у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання є проекти закону про протимінну діяльність (№№9080, 9080-1, 9080-2, 9080-3), а також законопроект №6777 щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону.
Крім того, депутатам пропонують до включення до порядку денного законопроект №9260, яким, зокрема, пропонується оподатковувати міжнародні посилки, вартість яких перевищує 100 євро.
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Також до включення до порядку денного пропонується законопроект №9241 щодо фінансового забезпечення Конституційного суду України, яким передбачається більше 12 млн грн направити на суддівські винагороди суддів КСУ.
Водночас, у другому читанні нардепи збираються розглянути законопроект №7060 щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності та законопроект №3157 щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками.
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Окрім того, у порядку денному є декілька постанов щодо перейменування населених пунктів у різних регіонах України, а також закон №3726 "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" з пропозиціями Президента України.
Як повідомляв УНН, у Раді визначилися з порядком денним на тиждень.