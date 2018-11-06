Рада сегодня возьмется за вопросы безопасности и аграрные вопросы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Верховная Рада во вторник намерена рассмотреть блок вопросов по нацбезопасности и обороне и вопросы финансового обеспечения Конституционного суда Украины, сообщает УНН со ссылкой на данные из повестки дня.
В частности, в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания есть проекта закона о противоминной деятельности (№№9080, 9080-1, 9080-2, 9080-3), а также законопроект №6777 об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы.
Кроме того, депутатам предлагают к включению в повестку дня законопроект №9260, которым, в частности, предлагается облагать международные посылки, стоимость которых превышает 100 евро.
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Также к включению в повестку дня предлагается законопроект №9241 относительно финансового обеспечения Конституционного суда Украины, которым предусматривается более 12 млн грн направить на судейские вознаграждения судей КСУ.
В то же время, во втором чтении нардепы собираются рассмотреть законопроект №7060 относительно стимулирования создания и развития семейных фермерских хозяйств и пресечения коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности и законопроект №3157 об уточнении порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками.
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Кроме того, в повестке дня есть несколько постановлений о переименовании населенных пунктов в различных регионах Украины, а также закон №3726 "О частной детективной (розыскной) деятельности" с предложениями Президента Украины.
Как сообщал УНН, в Раде определились с повесткой дня на неделю.