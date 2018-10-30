Більше 12 млн грн пропонують направити на суддівські винагороди суддів КСУ

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано урядовий проект закону 9241 про внесення змін до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” щодо фінансового забезпечення Конституційного Суду України, з посиланням на сайт ВРУ передає УНН.

Зокрема, законопроектом пропонується внести зміни до додатка № 3 до Закону України “Про державний бюджет України на 2018 рік”.

“Здійснити перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету між головними розпорядниками бюджетних коштів, збільшивши поточні видатки на оплату праці Конституційному Суду України за бюджетною програмою “Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні” на 12 265,2 тис. гривень за рахунок відповідного зменшення видатків Верховного Суду за бюджетною програмою “Здійснення правосуддя Верховним Судом”, — йдеться у пояснювальній записці.

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Автори законопроекту додають, що обсяг видатків Верховному Суду на 2018 рік було сформовано виходячи із складу суддів у кількості 200 одиниць на повний рік, як це передбаченого статтею 37 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

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“Проте, зважаючи на тривалий процес призначення суддів, станом на вересень 2018 року штат суддів Верховного Суду повністю не укомплектовано, через що утворилась економія коштів за КЕКВ 2110 „Оплата праці“ за бюджетною програмою „Здійснення правосуддя Верховним Судом“. Відтак, кошти в обсязі 12 265,2 тис. гривень пропонується передати Конституційному Суду України для виплати суддівської винагороди суддям Конституційного Суду України, що відповідає розміру суддівської винагороди судді Верховного Суду”, — резюмували у уряді.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала перерозподіл майже 50 млн грн на кібербезпеку ЦВК.

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