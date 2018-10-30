Более 12 млн грн предлагают направить на судейские вознаграждения судей КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В парламенте зарегистрирован правительственный проект закона 9241 о внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно финансового обеспечения Конституционного Суда Украины, со ссылкой на сайт ВРУ передает УНН.
В частности, законопроектом предлагается внести изменения в приложение № 3 к Закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год".
"Осуществить перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета между главными распорядителями бюджетных средств, увеличив текущие расходы на оплату труда Конституционному Суду Украины по бюджетной программе" Обеспечение конституционной юрисдикции в Украине "на 12 265,2 тыс. гривен за счет соответствующего уменьшения расходов Верховного Суда по бюджетной программе "Осуществление правосудия Верховным Судом", - говорится в пояснительной записке.
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Авторы законопроекта добавляют, что объем расходов Верховному Суду на 2018 год был сформирован исходя из состава судей в количестве 200 единиц на полный год, как это предусмотренно статьей 37 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".
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"Однако, учитывая длительный процесс назначения судей, по состоянию на сентябрь 2018 штат судей Верховного Суда полностью не укомплектован, из-за чего образовалась экономия средств по КЭКР 2110 "Оплата труда" по бюджетной программе "Осуществление правосудия Верховным Судом". Следовательно, средства в объеме 12 265,2 тыс. гривен предлагается передать Конституционному Суду Украины для выплаты судейского вознаграждения судьям Конституционного Суда Украины, что соответствует размеру судейского вознаграждения судьи Верховного Суда", - резюмировали в правительстве.
Напомним, ранее Верховная Рада поддержала перераспределение почти 50 млн грн на кибербезопасность ЦИК .