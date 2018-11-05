У Раді визначилися з порядком денним на тиждень

"Пропонується, щоб у вівторок ми розпочали нашу роботу з блоку питань безпеки та оборони – першим питанням пропонується поставити законопроект про розмінування. Їх є чотири, які готувались вже більше року у Раді", – розповів Парубій.

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Крім того, за словами спікера парламенту, Раді пропонується розглянути законопроект про прилеглу зону України та блок питань аграрної політики, "серед них є питання, необхідні для виконання Угоди про асоціацію з ЄС".

При цьому, говорячи про проект Бюджету-2019, Парубій зауважив, що Рада може вийти на його розгляд уже у кінці листопада.

"І якщо буде підготовлено комітетом зміни до Податкового кодексу України, є пропозиція від уряду у четвер розглянути. Це буде одне з важливих питань підготовки до прийняття Держбюджету України, оскільки ми сподіваємось цього року вийти на прийняття бюджету швидше. Можливо, навіть у кінці листопада", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, Верховній Раді запропонували створити тимчасову слідчу комісію за фактом смерті радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк. Про смерть Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада.