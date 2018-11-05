У Раді визначилися з порядком денним на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Цього тижня Верховна Рада почне свою роботу з розгляду питань безпеки та оборони.
Про це під час засідання погоджувальної ради заявив голова українського парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Пропонується, щоб у вівторок ми розпочали нашу роботу з блоку питань безпеки та оборони – першим питанням пропонується поставити законопроект про розмінування. Їх є чотири, які готувались вже більше року у Раді", – розповів Парубій.
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Крім того, за словами спікера парламенту, Раді пропонується розглянути законопроект про прилеглу зону України та блок питань аграрної політики, "серед них є питання, необхідні для виконання Угоди про асоціацію з ЄС".
При цьому, говорячи про проект Бюджету-2019, Парубій зауважив, що Рада може вийти на його розгляд уже у кінці листопада.
"І якщо буде підготовлено комітетом зміни до Податкового кодексу України, є пропозиція від уряду у четвер розглянути. Це буде одне з важливих питань підготовки до прийняття Держбюджету України, оскільки ми сподіваємось цього року вийти на прийняття бюджету швидше. Можливо, навіть у кінці листопада", - повідомив Парубій.
Нагадаємо, Верховній Раді запропонували створити тимчасову слідчу комісію за фактом смерті радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк. Про смерть Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада.