В Раде определились с повесткой дня на неделю

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. На этой неделе Верховная Рада начнет свою работу с рассмотрения вопросов безопасности и обороны.
Об этом во время заседания согласительного совета заявил глава украинского парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Предлагается, чтобы во вторник мы начали нашу работу с блока вопросов безопасности и обороны - первым вопросом предлагается поставить законопроект о разминировании. Их есть четыре, которые готовились уже более года в Раде", - рассказал Парубий.

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Кроме того, по словам спикера парламента, Раде предлагается рассмотреть законопроект о прилегающей зоне Украины и блок вопросов аграрной политики, "среди них вопросы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС".

При этом, говоря о проекте Бюджета-2019, Парубий отметил, что Рада может выйти на его рассмотрение уже в конце ноября.

"И если будут подготовлены комитетом изменения в Налоговый кодекс Украины, есть предложение от правительства в четверг рассмотреть. Это будет один из важных вопросов подготовки к принятию Госбюджета Украины, поскольку мы надеемся в этом году выйти на принятие бюджета быстрее. Возможно, даже в конце ноября", - сообщил Парубий.

Напомним, Верховной Раде предложили создать временную следственную комиссию по факту смерти советника мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк. О смерти Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября.

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