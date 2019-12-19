Рада скоротила порядок денний і продовжила засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховна Рада України скоротила сьогоднішній порядок денний і продовжила засідання до вичерпання порядку денного. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
"Пропозиція Корнієнка, скоротити порядок денний до питання №2468 включно і продовжити засідання до вичерпного порядку денного", - зазначив голова ВРУ Дмитро Разумков.
Так, парламентарі працюватимуть до завершення розгляду проекту постанови №2468 про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини".
Додамо, таким рішенням нардепи скоротили порядок денний майже на 30 законопроектів, які планували розглянути.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики перервав засідання, де народні депутати з ранку продовжили розгляд поправок до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) перед другим читанням. Так, голова комітету Микола Сольський оголосив перерву до 18 години.
Раніше УНН повідомляв, що на черговому пленарному засіданні Верховної Ради у четвер, 19 грудня, народні депутати збираються розглянути низку законопроектів, зокрема, щодо видобутку бурштину та покарання за кнопкодавство. Також з пропозиціями Президента України планується розглянути Виборчий кодекс України.