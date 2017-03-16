Рада посилила відповідальність військових за розпиття алкоголю і самоволку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада посилила відповідальність військовослужбовців за розпивання алкогольних напоїв та самоволку. Відповідний законопроект підтримали 229 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає, що самовільне залишення “строковиком” військової частини або місця служби, непоява вчасно на службі без поважних причин караються арештом з утриманням на гауптвахті до 5 діб. Повторне таке діяння — арештом з утриманням на гауптвахті на 7-10 діб.
Якщо те ж саме роблять військовозобов’язані та резервісти в разі зборів, їх оштрафують на 70-145 “мінімумів” чи посадять на гауптвахту на строк до 7 діб, а в особливий період — покарання буде жорсткішим: штраф 145-285 неоподатковуваних мінімумів доходів чи арешт з утриманням на гауптвахті на строк від 7 до 10 діб.
Знищення чи пошкодження військового майна з необережності призведе до штрафу від 70 до 145 “мінімумів” і гауптвахти на строк до 7 діб, а в особливий період — від 145 до 285 “мінімумів” штрафу чи арешту з утриманням на гауптвахті на 7-10 діб.
За розпивання алкогольних і слабкоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їхніх аналогів військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час зборів на території військових частин, військових об’єктів; поява їх на території військової частини чи несення служби у нетверезому стані, стані наркотичного чи іншого сп’яніння; відмова від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння — штраф від 70 до 145 “мінімумів” чи гауптвахта на строк до 5 діб.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада ухвалила закон про Єдиний держреєстр військовозобов’язаних.