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Рада ужесточила ответственность военных за распитие алкоголя и самоволку

Рада ужесточила ответственность военных за распитие алкоголя и самоволку

Киев • УНН

 • 11687 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада ужесточила ответственность военнослужащих за распитие алкогольных напитков и самоволку. Соответствующий законопроект поддержали 229 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает, что самовольное оставление "срочником" воинской части или места службы, неявка в срок на службу без уважительных причин наказываются арестом с содержанием на гауптвахте до 5 суток. Повторное такое деяние - арестом с содержанием на гауптвахте на 7-10 суток.

Если то же самое делают военнообязанные и резервисты в случае сборов, их оштрафуют на 70-145 "минимумов" и посадят на гауптвахту на срок до 7 суток, а в особый период - наказание будет жестче: штраф 145-285 необлагаемых минимумов доходов или арест с содержанием на гауптвахте на срок от 7 до 10 суток.

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности приведет к штрафу от 70 до 145 "минимумов" и гауптвахте на срок до 7 суток, а в особый период - от 145 до 285 "минимумов" штрафа или арест с содержанием на гауптвахте на 7-10 суток.

За распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время сборов на территории воинских частей, военных объектов; появление их на территории воинской части или несение службы в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или иного опьянения; отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и иного опьянения - штраф от 70 до 145 "минимумов" или гауптвахта на срок до 5 суток.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла закон о Едином госреестре военнообязанных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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