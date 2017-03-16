Рада ужесточила ответственность военных за распитие алкоголя и самоволку

Законопроект предусматривает, что самовольное оставление "срочником" воинской части или места службы, неявка в срок на службу без уважительных причин наказываются арестом с содержанием на гауптвахте до 5 суток. Повторное такое деяние - арестом с содержанием на гауптвахте на 7-10 суток.

Если то же самое делают военнообязанные и резервисты в случае сборов, их оштрафуют на 70-145 "минимумов" и посадят на гауптвахту на срок до 7 суток, а в особый период - наказание будет жестче: штраф 145-285 необлагаемых минимумов доходов или арест с содержанием на гауптвахте на срок от 7 до 10 суток.

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности приведет к штрафу от 70 до 145 "минимумов" и гауптвахте на срок до 7 суток, а в особый период - от 145 до 285 "минимумов" штрафа или арест с содержанием на гауптвахте на 7-10 суток.

За распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время сборов на территории воинских частей, военных объектов; появление их на территории воинской части или несение службы в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или иного опьянения; отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и иного опьянения - штраф от 70 до 145 "минимумов" или гауптвахта на срок до 5 суток.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла закон о Едином госреестре военнообязанных.