Рада почне консультації щодо угоди із США про надра вже завтра - Шмигаль
Київ • УНН
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у ВР почнуться консультації щодо ратифікації угоди із США про надра. Після ратифікації угода набере чинності.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вже завтра у Верховній Раді почнуться консультації щодо ратифікації угоди із Сполученими Штатами про надра. Про це Шмигаль повідомив в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Цей документ носить статус міжнародної угоди, який готується за певними правилами, за певним міжнародним законодавством, має силу закону і обов’язково буде ратифікуватись у парламенті
Глава українського уряду зазначив, що вже завтра почнуться консультації щодо ратифікації угоди про надра Верховною Радою.
Вже завтра в нас передбачені консультації з головами груп і фракцій, з керівництвом нашого парламенту щодо деталей цієї угоди. Ми будемо їх ознайомлювати, в нас попередньо вже є така домовленість. Після ратифікації в парламенті ця угода набере чинності і ми зможемо рухатися далі
Прем’єр також додав, що через особливості законодавства США, вони зможуть ратифікувати угоду не лише через голосування у Конгресі.
В Сполучених Штатах інше законодавство, тому на цьому етапі у них буде достатньо верифікацій їхнім урядом
Доповнення
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що угода зі Сполученими Штатами про корисні копалини може бути підписана найближчої доби. Вона сприятиме розвитку і відновленню нашої держави.
Як тільки буде доопрацьовано всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюсь, протягом найближчої доби угода буде підписана