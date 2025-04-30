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Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль
13:34 • 11752 перегляди

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль

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Рада почне консультації щодо угоди із США про надра вже завтра - Шмигаль

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у ВР почнуться консультації щодо ратифікації угоди із США про надра. Після ратифікації угода набере чинності.

Рада почне консультації щодо угоди із США про надра вже завтра - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вже завтра у Верховній Раді почнуться консультації щодо ратифікації угоди із Сполученими Штатами про надра. Про це Шмигаль повідомив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Цей документ носить статус міжнародної угоди, який готується за певними правилами, за певним міжнародним законодавством, має силу закону і обов’язково буде ратифікуватись у парламенті

- повідомив Шмигаль.

Глава українського уряду зазначив, що вже завтра почнуться консультації щодо ратифікації угоди про надра Верховною Радою.

Вже завтра в нас передбачені консультації з головами груп і фракцій, з керівництвом нашого парламенту щодо деталей цієї угоди. Ми будемо їх ознайомлювати, в нас попередньо вже є така домовленість. Після ратифікації в парламенті ця угода набере чинності і ми зможемо рухатися далі

- пояснив глава уряду.

Прем’єр також додав, що через особливості законодавства США, вони зможуть ратифікувати угоду не лише через голосування у Конгресі.

В Сполучених Штатах інше законодавство, тому на цьому етапі у них буде достатньо верифікацій їхнім урядом

- пояснив Шмигаль.

Доповнення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що угода зі Сполученими Штатами про корисні копалини може бути підписана найближчої доби. Вона сприятиме розвитку і відновленню нашої держави.

Як тільки буде доопрацьовано всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюсь, протягом найближчої доби угода буде підписана

- повідомив Шмигаль.
Павло Зінченко

Павло Зінченко

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