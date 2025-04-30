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Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль
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Рада начнет консультации по соглашению с США о недрах уже завтра - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ВР начнутся консультации по ратификации соглашения с США о недрах. После ратификации соглашение вступит в силу.

Рада начнет консультации по соглашению с США о недрах уже завтра - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что уже завтра в Верховной Раде начнутся консультации по ратификации соглашения с Соединенными Штатами о недрах. Об этом Шмыгаль сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Этот документ имеет статус международного соглашения, который готовится по определенным правилам, по определенному международному законодательству, имеет силу закона и обязательно будет ратифицироваться в парламенте

- сообщил Шмыгаль.

Глава украинского правительства отметил, что уже завтра начнутся консультации по ратификации соглашения о недрах Верховной Радой.

Уже завтра у нас предусмотрены консультации с главами групп и фракций, с руководством нашего парламента по деталям этого соглашения. Мы будем их ознакомливать, у нас предварительно уже есть такая договоренность. После ратификации в парламенте это соглашение вступит в силу и мы сможем двигаться дальше

- пояснил глава правительства.

Премьер также добавил, что из-за особенностей законодательства США, они смогут ратифицировать соглашение не только через голосование в Конгрессе.

В Соединенных Штатах другое законодательство, поэтому на этом этапе у них будет достаточно верификаций их правительством

- пояснил Шмыгаль.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых может быть подписано в ближайшие сутки. Оно будет способствовать развитию и восстановлению нашего государства.

Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь, в течение ближайших суток соглашение будет подписано

- сообщил Шмыгаль.
Павел Зинченко

Павел Зинченко

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