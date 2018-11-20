Рада почала розгляд подання на Березкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Верховна Рада розпочала розгляд трьох подань Генерального прокурора України про зняття недоторканності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Наразі з трибуни парламенту виступає Генпрокурор Юрій Луценко.
Нагадаємо, Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради визнав законним подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Станіслава Березкіна, але два інших подання — про затримання та арешт комітет вважає недостатньо вмотивованими.
На засідання Комітету ВР Генпрокурор Юрій Луценко розповів під час представлення трьох подань, що слідство інкримінує вчинення нинішнім народним депутатом України Березкіним злочинів за статтями 191 (розкрадання), 209 (відмивання коштів), 364 (зловживання владою) та 366 (підробка документів) ККУ.
Як повідомляв УНН, 7 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна.
Раніше у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.
Згодом стало відомо, до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.