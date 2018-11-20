Рада начала рассмотрение представления на Березкина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Верховная Рада начала рассмотрение трех представлений Генерального прокурора Украины о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Станислава Березкина. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Сейчас с трибуны парламента выступает Генпрокурор Юрий Луценко.
Напомним, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады признал законным представление Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, но два других представления - о задержании и аресте комитет считает недостаточно мотивированными.
На заседание Комитета ВР Генпрокурор Юрий Луценко рассказал во время представления трех представлений, что следствие инкриминирует совершение нынешним народным депутатом Украины Березкиным преступлений по статьям 191 (хищение), 209 (отмывание средств), 364 (злоупотребление властью) и 366 (подделка документов) УК.
Как сообщал УНН, 7 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Станислава Березкина.
Ранее в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".
Впоследствии стало известно, к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.