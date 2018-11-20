Рада начала рассмотрение представления на Березкина

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105749 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111719 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148865 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143695 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136126 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128041 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170637 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118072 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141641 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Рада начала рассмотрение представления на Березкина

Рада начала рассмотрение представления на Березкина

Киев  •  УНН

 • 7480 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Верховная Рада начала рассмотрение трех представлений Генерального прокурора Украины о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Станислава Березкина. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Сейчас с трибуны парламента выступает Генпрокурор Юрий Луценко.

Напомним, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады признал законным представление Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, но два других представления - о задержании и аресте комитет считает недостаточно мотивированными.

На заседание Комитета ВР Генпрокурор Юрий Луценко рассказал во время представления трех представлений, что следствие инкриминирует совершение нынешним народным депутатом Украины Березкиным преступлений по статьям 191 (хищение), 209 (отмывание средств), 364 (злоупотребление властью) и 366 (подделка документов) УК.

Как сообщал УНН, 7 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Станислава Березкина.

Ранее в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".

Впоследствии стало известно, к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.

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Украинские Национальные Новости

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