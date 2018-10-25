П'ятдесят очок Гріффіна допомогли "Детройту" продовжити переможну серію в НБА

Практично ввесь поєдинок гравці “Філадельфії” передували у рахунку при невеликій різниці. Проте вияснення долі баталії перейшло в овертайм. За рахунку 130:128 на користь господарів, провідний снайпер “Філадельфії” Джей Джей Реддік зумів з фолом забити триочковий і з лінії штрафних вивів свою команду вперед 132:130 за 5 секунд до закінчення часу. У відповідь зірка “поршнів” Блейк Гріффін забив з проходу і теж змусив порушити на собі правила опонента. Як наслідок 133:132 за “Пістонс”.

Примітно, що Гріффін встановив персональний рекорд кар’єри — 50 очок. Форвард реалізував 20 з 35 кидків з гри, в тому числі 5 з 10 триочкових, забив 5 з 11 штрафних, а також зробив 14 підборів, 6 передач і блок-шот за 44 хвилини на майданчику.

Зауважимо, що за повідомленням ESPN, Гріффін став першим гравцем “Пістонс” після Річарда Хемілтона в 2006 році, кому вдалося набрати не менше 50 очок в матчі чемпіонату НБА.

Додамо також, в активі “Пістонс” 3 перемоги і жодної поразки в чемпіонаті НБА, “Філадельфія” виграла двічі в чотирьох зустрічах.