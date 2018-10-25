Пятьдесят очков Гриффина помогли "Детройту" продолжить победную серию в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В рамках второй игровой недели регулярного чемпионата НБА состоялось противостояние “Детройт Пистонс” и “Филадельфии Севентисиксерс”, сообщает корреспондент УНН.
Практически весь поединок игроки “Филадельфии” лидировали в счете при небольшой разнице. Однако выяснение судьбы баталии перешло в овертайм. При счете 130:128 в пользу хозяев, ведущий снайпер “Филадельфии” Джей Джей Реддик сумел с фолом забить трехочковый и с линии штрафных вывел свою команду вперед 132:130 за 5 секунд до окончания времени. В ответ звезда “поршней” Блэйк Гриффин забил с прохода и тоже заставил нарушить на себе правила оппонента. В результате 133:132 за “Пистонс”.
Примечательно, что Гриффин установил персональный рекорд карьеры — 50 очков. Форвард реализовал 20 из 35 бросков с игры, в том числе 5 из 10 трехочковых, забил 5 из 11 штрафных, а также сделал 14 подборов, 6 передач и блок-шот за 44 минуты на площадке.
Заметим, что по сообщению ESPN, Гриффин стал первым игроком “Пистонс” после Ричарда Хэмилтона в 2006 году, кому удалось набрать не менее 50 очков в матче чемпионата НБА.
Добавим также, в активе “Пистонс” 3 победы и ни одного поражения в чемпионате НБА, “Филадельфия” выиграла дважды в четырех встречах.