П'яний чоловік отримав штраф за неправдиву заяву у поліцію на членів ДВК

КИЇВ. 23 грудня. УНН. На Волині чоловік повідомив, що члени дільничної виборчої комісії вкинули у скриньку для голосування виборчі бюлетені. Вияснилось, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, а виклик був завідомо неправдивим. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.