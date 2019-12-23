П'яний чоловік отримав штраф за неправдиву заяву у поліцію на членів ДВК
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На Волині чоловік повідомив, що члени дільничної виборчої комісії вкинули у скриньку для голосування виборчі бюлетені. Вияснилось, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, а виклик був завідомо неправдивим. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.
"По 2 годині ночі невідомий чоловік зателефонував до поліції й повідомив, що на виборчій дільниці в Сошичненській сільській раді члени ДВК вкинули у скриньку для голосування виборчі бюлетені. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського відділу поліції. Правоохоронці опитали голову та членів ДВК. Інформація про порушення виборчого законодавства не підтвердилася. Поліцейські оперативно встановили, що завідомо неправдивий виклик поліції в стані алкогольного сп’яніння здійснив 61-річний житель села Сошичне цього ж району", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що за цим фактом правоохоронці склали на громадянина адміністративний протокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті, передбачає накладення на винуватця штрафу.
Нагадаємо, у день голосування в ОТГ надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства.