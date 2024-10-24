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путін визнав: до війни не було атак дронів, але рф "вказували на місце"

Київ • УНН

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путін заявив, що до війни в Україні не було атак дронів на рф, але була "гірша ситуація". За його словами, Захід намагався зробити з росії "сировинний придаток" і вказував їй на її місце.

путін визнав: до війни не було атак дронів, але рф "вказували на місце"

російський диктатор володимир путін підтвердив, що до початку війни в Україні не було ударів дронів по росії, але "була набагато гірша ситуація - рф весь час вказували на її місце". Про це він сказав на саміті BRICS, передає УНН з посиланням на телеграм-канал ASTRA.

"Почну з безпеки росії, тому що для мене це найголовніше. Ви сказали про удари дронів тощо. Так, цього не було, але була набагато гірша ситуація - вона полягала в тому, що нам на наші постійні й наполегливі пропозиції налагодити відносини з країнами західного світу весь час вказував нам на своє місце. Я вам можу це абсолютно точно сказати. Так начебто все ласкаво, але в принципі нам завжди показували своє місце", - сказав путін.

За його словами, "це місце призвело б до скочування росії в розряд другорядних держав, які виконують виключно функцію сировинних придатків", що нібито призвело б до "втрати суверенітету", без якого не може існувати рф.

Крім того, путін знову звинуватив західні країни в "несправедливому розширенні НАТО" до початку війни в Україні.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні в НАТО вступили Швеція і Фінляндія, які до "сво" займали нейтралітет. У результаті прямий сухопутний кордон росії з країнами НАТО розширився більш ніж удвічі.

Доповнення

У ніч на 22 жовтня безпілотники атакували підприємство "Біохім" у тамбовській області рф, промислове підприємство у воронезькій області, спиртзавод у тульській області. Також через атаку БПЛА аеропорт у нижньому новгороді Нижегородської області не приймав літаки.

Як повідомляли джерела, дрони СБУ і ГУР вразили найбільший у рф завод із виробництва вибухових речовин.

Анна Мурашко

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