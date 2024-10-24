путин признал: до войны не было атак дронов, но рф "указывали на место"

российский диктатор владимир путин подтвердил, что до начала войны в Украине не было ударов дронов по россии, но "была гораздо худшая ситуация — рф все время указывали на ее место". Об этом он сказал на саммите BRICS, передает УНН со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

"Начну с безопасности россии, потому что для меня это самое главное. Вы сказали про удары дронов и так далее. Да, этого не было, но была гораздо худшая ситуация — она заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить отношения со странами западного мира все время указывал нам на свое место. Я вам могу это совершенно определенно сказать. Так вроде все ласково, но в принципе нам всегда показывали свое место", - сказал путин.

По его словам, "это место привело бы россию к скатыванию в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков", что якобы привело бы к "потери суверенитета", без которого не может существовать рф.

Кроме того, путин вновь обвинил западные страны в "несправедливом расширении НАТО" до начала войны в Украине.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине в НАТО вступили Швеция и Финляндия, которые до "СВО" занимали нейтралитет. В результате прямая сухопутная граница россии со странами НАТО расширилась более чем в два раза.

Дополнение

В ночь на 22 октября беспилотники атаковали предприятие "Биохим" в тамбовской области рф, промышленное предприятие в воронежской области, спиртзавод в тульской области. Также из-за атаки БПЛА аэропорт в нижнем новгороде нижнегородской области не принимал самолеты.

Как сообщали источники, дроны СБУ и ГУР поразили крупнейший в рф завод по производству взрывчатых веществ.