Дроны атаковали предприятия в россии, аэропорт в нижнем новгороде закрывали: что известно

В ночь на 22 октября беспилотники атаковали предприятие "Биохим" в тамбовской области рф, промышленное предприятие в воронежской области, спиртзавод в тульской области. Также из-за атаки БПЛА аэропорт в нижнем новгороде нижнегородской области не принимал самолеты, сообщает УНН.

Губернатор тамбовской области максим егоров сообщил в Telegram, что "сегодня в 5:20 утра в г. Рассказово, предположительно, в результате прилета беспилотника на предприятии АО „Биохим" прогремел взрыв с последующим возгоранием".

Губернатор говорит, что пострадавших нет. Пожар потушили за час.

Информацию об ударе подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. "Атакован завод "биохим" в тамбовской области рф", - написал он.

Об атаке беспилотников также рассказал и глава воронежской области александр гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет. Возникло небольшое возгорание на одном этаже здания", - написал он в Telegram.

росСМИ пишут также о пожаре после атаки на Ефремов тульской области. Местные жители говорят об атаке на ТЭЦ и завод синтетического каучука.

По данным руководителя ЦПИ при СНБО Андрея Коваленко, в тульской области попадание в спиртзавод.

Два взрыва прогремели в российском городе ефремов

Утром вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту нижнего новгорода, сейчас они сняты - Росавиация. Местные СМИ писали об угрозе атаки БПЛА.

Дополнение

В Минобороны рф говорят, что в течение прошлой ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БПЛА над территорией брянской области, 3 - над территорией белгородской области, 2 - над территорией курской области и по одному над территориями тульской и орловской областей.

Справочно

Как говорится на сайте "Биохим", "сейчас предприятие производит продукцию, которая имеет стратегическое значение для государства, осуществляет комплексную переработку сахаросодержащего сырья (меласса свекольная) на разные виды спиртов".