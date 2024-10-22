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Дроны атаковали предприятия в россии, аэропорт в нижнем новгороде закрывали: что известно

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22 октября 2024, 06:06  •  1437 просмотра

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Беспилотники атаковали предприятия в тамбовской, воронежской и тульской областях рф. Из-за угрозы атаки БПЛА временно закрывали аэропорт в нижнем новгороде.

В ночь на 22 октября беспилотники атаковали предприятие "Биохим" в тамбовской области рф,  промышленное предприятие в воронежской области, спиртзавод в тульской области. Также из-за атаки БПЛА аэропорт в нижнем новгороде нижнегородской области не принимал самолеты, сообщает УНН

Губернатор тамбовской области максим егоров сообщил в Telegram, что "сегодня в 5:20 утра в г. Рассказово, предположительно, в результате прилета беспилотника на предприятии АО „Биохим" прогремел взрыв с последующим возгоранием".

Губернатор говорит, что пострадавших нет. Пожар  потушили за час. 

Информацию об ударе подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. "Атакован завод "биохим" в тамбовской области рф", - написал он. 

Об атаке беспилотников также рассказал и глава воронежской области александр гусев.  

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет. Возникло небольшое возгорание на одном этаже здания", - написал он в Telegram. 

росСМИ пишут также о пожаре после атаки на Ефремов тульской области. Местные жители говорят  об атаке на ТЭЦ и завод синтетического каучука. 

По данным руководителя ЦПИ при СНБО Андрея Коваленко,  в тульской области попадание в спиртзавод.

Два взрыва прогремели в российском городе ефремов22 октября 2024, 00:19 • 11087 просмотров

Утром вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту нижнего новгорода, сейчас они сняты - Росавиация. Местные СМИ писали об угрозе атаки БПЛА.

Дополнение 

В Минобороны рф говорят, что в течение прошлой ночи  дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БПЛА над территорией брянской области, 3 - над территорией белгородской области, 2 - над территорией курской области и по одному над территориями тульской и орловской областей.

Справочно 

Как говорится на сайте "Биохим", "сейчас предприятие производит продукцию, которая имеет стратегическое значение для государства, осуществляет комплексную переработку сахаросодержащего сырья (меласса свекольная) на разные виды спиртов". 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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