Дрони атакували підприємства в росії, аеропорт у нижньому новгороді закривали: що відомо

У ніч на 22 жовтня безпілотники атакували підприємство "Біохім" у тамбовській області рф, промислове підприємство у воронезькій області, спиртзавод в тульській області. Також через атаку БПЛА аеропорт у нижньому новгороді нижньогородської області не приймав літаки, повідомляє УНН.

Губернатор тамбовської області максим єгоров повідомив у Telegram, що "сьогодні о 5:20 ранку в м. Рассказово, імовірно, внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням".

Губернатор каже, що постраждалих немає. Пожежу загасили за годину.

Інформацію про удар підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. "Атаковано завод "біохім" у тамбовській області рф", - написав він.

Про атаку безпілотників також розповів і очільник воронезької області олександр гусєв.

"Черговими силами ППО та засобами РЕБ в одному з районів області було виявлено та подавлено безпілотний літальний апарат. Він упав на будівлю цеху промислового підприємства. За попередніми даними, постраждалих немає. Виникло невелике загоряння на одному поверсі будівлі", - написав він у Telegram.

росЗМІ пишуть також про пожежа після атаки на єфремов тульської області. Місцеві жителі кажуть про атаку на ТЕЦ і завод синтетичного каучуку.

За даними керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленко, у тульській області влучання в спиртзавод.

Два вибухи пролунали в російському місті єфремов

Зранку запроваджували обмеження на приймання і випуск повітряних суден в аеропорту нижнього новгорода, зараз їх знято - Росавіація. Місцеві ЗМІ писали про загрозу атаки БПЛА.

Доповнення

В Міноборони рф кажуть, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено 18 українських безпілотних літальних апаратів: 11 БПЛА над територією брянської області, 3 - над територією бєлгородської області, 2 - над територією курської області та по одному над територіями тульської та орловської областей.

Довідково

Як йдеться на сайті "Біохім", "наразі підприємство виробляє продукцію, що має стратегічне значення для держави, здійснює комплексну переробку цукровмісної сировини (меляса бурякова) на різні види спиртів".