Путін вперше прокоментував захоплення українських суден у Керченській протоці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент РФ Володимир Путін назвав захоплення російськими прикордонниками трьох українських суден біля Керченської протоки провокацією, яка була організована чинною українською владою напередодні президентських виборів. Про це він заявив на пленарній сесії інвестфоруму “Росія кличе!”, передає УНН з посиланням на російське видання “Коммерсант”.
“Що стосується інциденту на Чорному морі: це провокація, безумовно, яка організована чинною владою, в тому числі президентом чинним, напередодні президентських виборів в Україні в березні наступного року”, — сказав Путін.
Він заявив, що українські судна “вторглися в територіальні води Російської Федерації”.
Російські прикордонники, як зазначив президент Росії, діяли в рамках закону.
“Це гра на загострення, це неохайна гра всередині країни... Українська влада успішно продає антиросійські настрої”, — упевнений глава РФ.
Путін також додав, що політика Порошенка “ні до чого доброго не приведе, тому що вона розслабляє українське керівництво”.
“Ну, і з точки зору організації взаємин з сусідами теж нічого доброго не відбувається”, — заявив президент РФ.
Він висловив впевненість, що народи Росії і України завжди залишаться “братніми і близькими”.
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом Президента передбачено ввести в Україні воєнний стан з 26 листопада 2018 року.