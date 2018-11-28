Путін вперше прокоментував захоплення українських суден у Керченській протоці

“Що стосується інциденту на Чорному морі: це провокація, безумовно, яка організована чинною владою, в тому числі президентом чинним, напередодні президентських виборів в Україні в березні наступного року”, — сказав Путін.

Він заявив, що українські судна “вторглися в територіальні води Російської Федерації”.

Російські прикордонники, як зазначив президент Росії, діяли в рамках закону.

“Це гра на загострення, це неохайна гра всередині країни... Українська влада успішно продає антиросійські настрої”, — упевнений глава РФ.

Путін також додав, що політика Порошенка “ні до чого доброго не приведе, тому що вона розслабляє українське керівництво”.

“Ну, і з точки зору організації взаємин з сусідами теж нічого доброго не відбувається”, — заявив президент РФ.

Він висловив впевненість, що народи Росії і України завжди залишаться “братніми і близькими”.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом Президента передбачено ввести в Україні воєнний стан з 26 листопада 2018 року.