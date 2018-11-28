Путин впервые прокомментировал захват украинских судов в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин назвал захват российскими пограничниками трех украинских судов у Керченского пролива провокацией, организованной действующей украинской властью накануне президентских выборов. Об этом он заявил на пленарной сессии инвестфорума "Россия зовет!", передает УНН со ссылкой на российское издание "Коммерсант".
“Что касается инцидента на Черном море: это провокация, безусловно, организованна действующей властью, в том числе президентом действующим, накануне президентских выборов в Украине в марте следующего года”, — сказал Путин.
Он заявил, что украинские суда “вторглись в территориальные воды Российской Федерации”.
Российские пограничники, как отметил президент России, действовали в рамках закона.
“Это игра на обострение, это неопрятная игра внутри страны... Украинская власть успешно продает антироссийские настроения”, — уверен глава государства.
Путин также добавил, что политика Порошенко “ни к чему хорошему не приведет, потому что она расслабляет украинское руководство”.
“Ну, и с точки зрения организации взаимоотношений с соседями тоже ничего хорошего не происходит”, — заявил президент РФ.
Он выразил уверенность, что народы России и Украины всегда останутся “братскими и близкими”.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека — трое раненых, находящихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, не известны.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом Президента предусмотрено ввести в Украине военное положение с 26 ноября 2018 года до 26 декабря 2018 года.