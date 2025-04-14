путін прагне війни, пропагандисти рф готують аудиторію до "провалу" переговорів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін зосереджений на продовженні війни, а російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату. Потрібен сильний тиск на росію, а якщо його не буде, то рф й надалі робитимуть те, до чого вони звикли – надалі воюватимуть, передає УНН.

Вже 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного та безумовного припинення вогню – усіх таких ударів, як по Сумах, як по Кривому Рогу, як по Дніпру, як по Куп’янську та Бериславу, як по всьому фронту. І вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Зараз – так само, як протягом років, – путін зосереджений на продовженні війни. Зосереджений на ось таких ударах – на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату. І причина цього тільки одна – вони там, у москві, зараз не бояться - сказав Зеленський.

Він наголосив, що якщо не буде достатньо сильного тиску на росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли – надалі воюватимуть.

Це вже стало російською державною звичкою – воювати проти сусідів, експортувати ненависть і знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилося. Мир потрібен, і має бути тривалим. Саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і які можуть відновити мир. Ми не просто готові до миру швидко – Україна не хотіла жодної секунди цієї війни, і кожного дня Україна захищає життя - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп визнав, що президент росії володимир путін почав війну проти України, але він також продовжив покладати провину на Президента України Володимира Зеленського і колишнього президента США Джо Байдена.

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