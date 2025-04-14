путін прагне війни, пропагандисти рф готують аудиторію до "провалу" переговорів - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що путін зосереджений на продовженні війни, а пропагандисти готують росіян до "неефективності" переговорів. Він наголосив на необхідності сильного тиску на рф.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін зосереджений на продовженні війни, а російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату. Потрібен сильний тиск на росію, а якщо його не буде, то рф й надалі робитимуть те, до чого вони звикли – надалі воюватимуть, передає УНН.
Вже 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного та безумовного припинення вогню – усіх таких ударів, як по Сумах, як по Кривому Рогу, як по Дніпру, як по Куп’янську та Бериславу, як по всьому фронту. І вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Зараз – так само, як протягом років, – путін зосереджений на продовженні війни. Зосереджений на ось таких ударах – на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату. І причина цього тільки одна – вони там, у москві, зараз не бояться
Він наголосив, що якщо не буде достатньо сильного тиску на росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли – надалі воюватимуть.
Це вже стало російською державною звичкою – воювати проти сусідів, експортувати ненависть і знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилося. Мир потрібен, і має бути тривалим. Саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і які можуть відновити мир. Ми не просто готові до миру швидко – Україна не хотіла жодної секунди цієї війни, і кожного дня Україна захищає життя
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп визнав, що президент росії володимир путін почав війну проти України, але він також продовжив покладати провину на Президента України Володимира Зеленського і колишнього президента США Джо Байдена.
Зеленський мав зупинити війну, а путін - ніколи не починати: Трамп заявив, що "винні всі"14.04.25, 19:55 • 10736 переглядiв