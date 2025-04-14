путин стремится к войне, пропагандисты рф готовят аудиторию к "провалу" переговоров - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что путин сосредоточен на продолжении войны, а пропагандисты готовят россиян к "неэффективности" переговоров. Он подчеркнул необходимость сильного давления на рф.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин сосредоточен на продолжении войны, а российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что переговоры и дипломатия не дадут результата. Нужно сильное давление на россию, а если его не будет, то рф и дальше будут делать то, к чему они привыкли – и дальше будут воевать, передает УНН.
Уже 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение полного и безусловного прекращения огня – всех таких ударов, как по Сумам, как по Кривому Рогу, как по Днепру, как по Купянску и Бериславу, как по всему фронту. И уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня. Сейчас – так же, как в течение лет, – путин сосредоточен на продолжении войны. Сосредоточен на вот таких ударах – на убийствах. Российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что переговоры и дипломатия не дадут результата. И причина этого только одна – они там, в москве, сейчас не боятся
Он подчеркнул, что если не будет достаточно сильного давления на россию, они и дальше будут делать то, к чему они привыкли – и дальше будут воевать.
Это уже стало российской государственной привычкой – воевать против соседей, экспортировать ненависть и уничтожать жизнь. Мы все хотим, чтобы это прекратилось. Мир нужен, и должен быть длительным. Именно поэтому Украина всегда конструктивно работает с партнерами во всех форматах, которые могут дать безопасность и которые могут восстановить мир. Мы не просто готовы к миру быстро – Украина не хотела ни одной секунды этой войны, и каждый день Украина защищает жизнь
Напомним
Президент США Дональд Трамп признал, что президент россии владимир путин начал войну против Украины, но он также продолжил возлагать вину на Президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена.
Зеленский должен был остановить войну, а путин - никогда не начинать: Трамп заявил, что "виноваты все"14.04.25, 19:55 • 10710 просмотров