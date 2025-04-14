путин стремится к войне, пропагандисты рф готовят аудиторию к "провалу" переговоров - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин сосредоточен на продолжении войны, а российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что переговоры и дипломатия не дадут результата. Нужно сильное давление на россию, а если его не будет, то рф и дальше будут делать то, к чему они привыкли – и дальше будут воевать, передает УНН.

Уже 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение полного и безусловного прекращения огня – всех таких ударов, как по Сумам, как по Кривому Рогу, как по Днепру, как по Купянску и Бериславу, как по всему фронту. И уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня. Сейчас – так же, как в течение лет, – путин сосредоточен на продолжении войны. Сосредоточен на вот таких ударах – на убийствах. Российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что переговоры и дипломатия не дадут результата. И причина этого только одна – они там, в москве, сейчас не боятся - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если не будет достаточно сильного давления на россию, они и дальше будут делать то, к чему они привыкли – и дальше будут воевать.

Это уже стало российской государственной привычкой – воевать против соседей, экспортировать ненависть и уничтожать жизнь. Мы все хотим, чтобы это прекратилось. Мир нужен, и должен быть длительным. Именно поэтому Украина всегда конструктивно работает с партнерами во всех форматах, которые могут дать безопасность и которые могут восстановить мир. Мы не просто готовы к миру быстро – Украина не хотела ни одной секунды этой войны, и каждый день Украина защищает жизнь - добавил Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп признал, что президент россии владимир путин начал войну против Украины, но он также продолжил возлагать вину на Президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена.

Зеленский должен был остановить войну, а путин - никогда не начинать: Трамп заявил, что "виноваты все"