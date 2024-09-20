путін передумав їхати на інавгурацію президента Мексики: що відомо

російський диктатор володимир путін не полетить до Мексики на інавгурацію обраного президента Клаудії Шейнбаум, замість нього на церемонію вирушить призначений представник. Про це розповів директор Латиноамериканського департаменту мзс росії олександр щетинін, передає УНН із посиланням на RTVI.

У серпні путіну направили офіційне запрошення на інавгурацію мексиканського президента, яку заплановано на 1 жовтня.

"Ми таке запрошення отримали, ми вдячні мексиканській стороні за це. Президент російської федерації призначив свого представника, про що ми мексиканців належним чином поінформували. Там буде представник президента, який представлятиме главу нашої держави", - вкзав щетинін.

Дипломат додав, що москва діє "відповідно до існуючої протокольної практики та тих зобов'язань", які є у російського диктатора.

Нагадаємо

Посольство України в Мексиці звернулося до мексиканського уряду зі закликом заарештувати президента рф володимира путіна, якщо він приїде на інавгурації президентки Клаудії Шейнбаум.

Європейська комісія також закликала Мексику арештувати путіна, якщо він відвідає інавгурацію нової президентки.

Втім чинний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що не зможе заарештувати володимира путіна, якщо той приїде на інавгурацію новообраної президентки.