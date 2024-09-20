путин передумал ехать на инаугурацию президента Мексики: что известно

российский диктатор владимир путин не полетит в Мексику на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум, вместо него на церемонию отправится назначенный представитель. Об этом рассказал директор Латиноамериканского департамента МИДа россии александр щетинин, передает УНН со ссылкой на RTVI.

В августе путину направили официальное приглашение на инаугурацию мексиканского президента, которая запланирована на 1 октября.

"Мы такое приглашение получили, мы благодарны мексиканской стороне за это. Президент российской федерации назначил своего представителя, о чем мы мексиканцев должным образом проинформировали. Там будет представитель президента, который будет представлять главу нашего государства", - сказал щетинин.

Дипломат добавил, что москва действует "в соответствии с существующей протокольной практикой и теми обязательствами", которые есть у российского диктатора.

Напомним

Посольство Украины в Мексике обратилось к мексиканскому правительству с призывом арестовать президента рф владимира путина, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум.

Европейская комиссия также призвала Мексику арестовать путина, если он посетит инаугурацию нового президента.

Впрочем действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сзаявил, что не сможет арестовать владимира путина, если тот приедет на инаугурацию новоизбранного президента.