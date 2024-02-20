У кремлі запланували виступ путіна із посланням федеральним зборам 29 лютого
Київ • УНН
Путін виступить зі щорічним посланням до російського парламенту 29 лютого. Очікується, що він обговорить напрямки російської політики, включаючи війну в Україні та економічний розвиток.
У щорічній промові федеральним зборам президент рф оголосить основні напрямки політики держави. Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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29 лютого, президент росії володимир путін звернеться із послання федеральним зборам, повідомляє сайт Кремля. Звернення стане частиною передвиборчої кампанії путіна, як кандидата в президенти. Серед тем мають бути "технологічний, науковий, військовий" суверенітет росії, війна "спеціальна військова операція" проти України, економічний розвиток, демографія, багатодітність тощо.
Чергові президентські вибори в рф мають відбутися з 15 по 17 березня 2024 року.
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