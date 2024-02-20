В кремле запланировали выступление путина с посланием федеральному собранию 29 февраля

В ежегодной речи федеральному собранию президент рф объявит основные направления политики государства. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

29 февраля, президент России Владимир Путин обратится с посланием федеральному собранию, сообщает сайт Кремля. Обращение станет частью предвыборной кампании Путина, как кандидата в президенты. Среди тем должны быть "технологический, научный, военный" суверенитет России, война "специальная военная операция" против Украины, экономическое развитие, демография, многодетность и тому подобное.

Очередные президентские выборы в рф должны состояться с 15 по 17 марта 2024 года.

Напомним,

Главарь КНДР получил от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства.

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