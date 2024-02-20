В кремле запланировали выступление путина с посланием федеральному собранию 29 февраля
Киев • УНН
президент рф путин выступит с ежегодным посланием к российскому парламенту 29 февраля. Ожидается, что он обсудит направления российской политики, включая войну в Украине и экономическое развитие.
В ежегодной речи федеральному собранию президент рф объявит основные направления политики государства. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
29 февраля, президент России Владимир Путин обратится с посланием федеральному собранию, сообщает сайт Кремля. Обращение станет частью предвыборной кампании Путина, как кандидата в президенты. Среди тем должны быть "технологический, научный, военный" суверенитет России, война "специальная военная операция" против Украины, экономическое развитие, демография, многодетность и тому подобное.
Очередные президентские выборы в рф должны состояться с 15 по 17 марта 2024 года.
Напомним,
Главарь КНДР получил от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства.
Лидер сенатского большинства Чак Шумер призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона и республиканцев принять законопроект о предоставлении помощи таким союзникам, как Украина, для противодействия российской агрессии и защиты демократии.
В кремле запланировали выступление путина с посланием федеральному собранию 29 февраля
президент рф путин выступит с ежегодным посланием к российскому парламенту 29 февраля. Ожидается, что он обсудит направления российской политики, включая войну в Украине и экономическое развитие.
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