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путін і Сі Цзіньпін проведуть масштабні переговори 2 вересня в Пекіні

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

Президент рф путін та лідер КНР Сі Цзіньпін зустрінуться 2 вересня в Пекіні. Наступного дня обидва лідери візьмуть участь у святкових заходах з нагоди 80-річчя перемоги над Японією.

путін і Сі Цзіньпін проведуть масштабні переговори 2 вересня в Пекіні

Президент рф владімір путін і лідер КНР Сі Цзіньпін 2 вересня зустрінуться в Пекіні для проведення повноформатних двосторонніх переговорів. Наступного дня, 3 вересня, обидва лідери візьмуть участь у святкових заходах з нагоди 80-річчя перемоги над Японією та завершення Другої світової війни. Про це пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Як зазначено, "путін і Сі Цзиньпін 2 вересня проведуть повномасштабні двосторонні переговори".

Також візьмуть участь у святкових заходах, присвячених 80-річчю Перемоги над мілітаристською Японією та закінченню Другої Світової війни. Це 3 вересня, Пекін

- додається у дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що путін планує провести телефонну розмову з Сі Цзіньпіном цього тижня.

Вони обговорять поточну ситуацію на Близькому Сході

- повідомив помічник президента рф.
Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Пекін
Сі Цзіньпін
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