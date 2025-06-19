путін і Сі Цзіньпін проведуть масштабні переговори 2 вересня в Пекіні

Президент рф владімір путін і лідер КНР Сі Цзіньпін 2 вересня зустрінуться в Пекіні для проведення повноформатних двосторонніх переговорів. Наступного дня, 3 вересня, обидва лідери візьмуть участь у святкових заходах з нагоди 80-річчя перемоги над Японією та завершення Другої світової війни. Про це пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

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Як зазначено, "путін і Сі Цзиньпін 2 вересня проведуть повномасштабні двосторонні переговори".

Також візьмуть участь у святкових заходах, присвячених 80-річчю Перемоги над мілітаристською Японією та закінченню Другої Світової війни. Це 3 вересня, Пекін - додається у дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що путін планує провести телефонну розмову з Сі Цзіньпіном цього тижня.