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путин и Си Цзиньпин проведут масштабные переговоры 2 сентября в Пекине

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Президент рф путин и лидер КНР Си Цзиньпин встретятся 2 сентября в Пекине. На следующий день оба лидера примут участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия победы над Японией.

путин и Си Цзиньпин проведут масштабные переговоры 2 сентября в Пекине

Президент рф владимир путин и лидер КНР Си Цзиньпин 2 сентября встретятся в Пекине для проведения полноформатных двусторонних переговоров. На следующий день, 3 сентября, оба лидера примут участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия победы над Японией и завершения Второй мировой войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Как указано, "путин и Си Цзиньпин 2 сентября проведут полномасштабные двусторонние переговоры".

Также примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй Мировой войны. Это 3 сентября, Пекин

- добавляется в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином на этой неделе.

Они обсудят текущую ситуацию на Ближнем Востоке

- сообщил помощник президента РФ.
Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Пекин
Си Цзиньпин
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