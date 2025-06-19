путин и Си Цзиньпин проведут масштабные переговоры 2 сентября в Пекине

Президент рф владимир путин и лидер КНР Си Цзиньпин 2 сентября встретятся в Пекине для проведения полноформатных двусторонних переговоров. На следующий день, 3 сентября, оба лидера примут участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия победы над Японией и завершения Второй мировой войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Как указано, "путин и Си Цзиньпин 2 сентября проведут полномасштабные двусторонние переговоры".

Также примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй Мировой войны. Это 3 сентября, Пекин - добавляется в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином на этой неделе.