путин и Си Цзиньпин проведут масштабные переговоры 2 сентября в Пекине
Киев • УНН
Президент рф путин и лидер КНР Си Цзиньпин встретятся 2 сентября в Пекине. На следующий день оба лидера примут участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия победы над Японией.
Президент рф владимир путин и лидер КНР Си Цзиньпин 2 сентября встретятся в Пекине для проведения полноформатных двусторонних переговоров. На следующий день, 3 сентября, оба лидера примут участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия победы над Японией и завершения Второй мировой войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
Как указано, "путин и Си Цзиньпин 2 сентября проведут полномасштабные двусторонние переговоры".
Также примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй Мировой войны. Это 3 сентября, Пекин
Напомним
Ранее УНН писал, что путин планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином на этой неделе.
Они обсудят текущую ситуацию на Ближнем Востоке