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The New York Times

путін і Сі проведуть двосторонню зустріч на саміті у Китаї, тристороння зустріч із Трампом під питанням

Київ • УНН

 • 1664 перегляди

Зустріч російського диктатора та лідера Китаю запланована на саміті АТЕС. Про тристоронні переговори з Трампом поки не домовлялися.

путін і Сі проведуть двосторонню зустріч на саміті у Китаї, тристороння зустріч із Трампом під питанням
Сі Цзіньпін і володимир путін. Фото: росЗМІ

На саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва відбудеться двостороння зустріч російського диктатора володимира путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна. Про це повідомив помічник російського диктатора юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Двостороння зустріч путіна та Сі Цзіньпіна відбудеться на саміті АТЕС 

- заявив ушаков.

За його словами, практичним опрацюванням можливої ​​зустрічі путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС поки ніхто не займався.

У кремлі допустили, що Сі може ініціювати тристоронню зустріч із путіним і Трампом на саміті у Китаї29.09.26, 18:44 • 6023 перегляди

Додамо

Саміт АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) 2026 року відбудеться 18–19 листопада 2026 року в місті Шеньчжень (Китай) під головуванням голови КНР Сі Цзіньпіна.

Трамп підтвердив свій візит до Китаю в листопаді25.09.26, 22:55 • 5569 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Володимир Путін
Сі Цзіньпін
Китай