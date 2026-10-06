путін і Сі проведуть двосторонню зустріч на саміті у Китаї, тристороння зустріч із Трампом під питанням
Київ • УНН
Зустріч російського диктатора та лідера Китаю запланована на саміті АТЕС. Про тристоронні переговори з Трампом поки не домовлялися.
На саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва відбудеться двостороння зустріч російського диктатора володимира путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна. Про це повідомив помічник російського диктатора юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Двостороння зустріч путіна та Сі Цзіньпіна відбудеться на саміті АТЕС
За його словами, практичним опрацюванням можливої зустрічі путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС поки ніхто не займався.
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Саміт АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) 2026 року відбудеться 18–19 листопада 2026 року в місті Шеньчжень (Китай) під головуванням голови КНР Сі Цзіньпіна.
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