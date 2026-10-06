путин и Си проведут двустороннюю встречу на саммите в Китае, трехсторонняя встреча с Трампом под вопросом
Киев • УНН
Встреча российского диктатора и лидера Китая запланирована на саммите АТЭС. О трехсторонних переговорах с Трампом пока не договаривались.
На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоится двусторонняя встреча российского диктатора владимира путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом сообщил помощник российского диктатора юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Двусторонняя встреча путина и Си Цзиньпина состоится на саммите АТЭС
По его словам, практической проработкой возможной встречи путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока никто не занимался.
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Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) 2026 года состоится 18–19 ноября 2026 года в городе Шэньчжэнь (Китай) под председательством председателя КНР Си Цзиньпина.
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