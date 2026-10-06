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The New York Times

путин и Си проведут двустороннюю встречу на саммите в Китае, трехсторонняя встреча с Трампом под вопросом

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Встреча российского диктатора и лидера Китая запланирована на саммите АТЭС. О трехсторонних переговорах с Трампом пока не договаривались.

путин и Си проведут двустороннюю встречу на саммите в Китае, трехсторонняя встреча с Трампом под вопросом
Си Цзиньпин и владимир путин. Фото: росСМИ

На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоится двусторонняя встреча российского диктатора владимира путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом сообщил помощник российского диктатора юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Двусторонняя встреча путина и Си Цзиньпина состоится на саммите АТЭС 

- заявил ушаков.

По его словам, практической проработкой возможной встречи путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока никто не занимался.

В кремле допустили, что Си может инициировать трёхстороннюю встречу с путиным и Трампом на саммите в Китае29.09.26, 18:44 • 6023 просмотра

Добавим

Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) 2026 года состоится 18–19 ноября 2026 года в городе Шэньчжэнь (Китай) под председательством председателя КНР Си Цзиньпина.

Трамп подтвердил свой визит в Китай в ноябре25.09.26, 22:55 • 5569 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Владимир Путин
Си Цзиньпин
Китай