Путін і Ердоган офіційно запустили "Турецький потік"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Президенти Росії і Туреччини - Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган - запустили роботу газопроводу "Турецький потік". Офіційна церемонія введення в експлуатацію цього об'єкта відбулася в конгрес-центрі "Халіч" в Стамбулі. Про це повідомляє ТАСС, інформує УНН.
"З російського боку в заході також беруть участь міністр енергетики Олександр Новак і глава "Газпрому" Олексій Міллер, які виступили з доповідями перед церемонією початку поставок по газопроводу. Крім того, учасникам заходу показали відео-презентацію проекту. У залі, де відбулася церемонія, були присутні також президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проект "Турецький потік" є газопроводом, що складається з двох гілок потужністю 15,75 млрд кубометрів газу в рік кожна. Перша гілка призначена для поставок російського газу турецьким споживачам, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи. В якості потенційних ринків "Газпром" розглядає Грецію, Італію, Болгарію, Сербію і Угорщину.
"Російський газ через газопровід "Турецький потік" з 1 січня вже почав надходити в Болгарію, а з 5 січня російський газ через нову компресорну станцію "Странджа-2" в Болгарії стали отримувати Республіка Північна Македонія і Греція", - написали у агентстві.
Як повідомлялося вчора, 7 січня, в УНН, Путін вирушив до Стамбулу відкривати "Турецький потік".