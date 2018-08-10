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Психічний розлад чоловіка на Вінничині став для нього фатальним

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Щоб зупинити озброєного збожеволілого чоловіка у стані тяжкого психічного нападу правоохоронці застосували табельну зброю. Внаслідок інциденту божевільний загинув. Про це повідомив відділ комунікацій у Вінницькій області, передає УНН.

Психічний розлад чоловіка на Вінничині став для нього фатальним

“9 серпня в Іллінецькому районі під час нападу озброєного чоловіка працівник сектору реагування патрульної поліції застосував вогнепальну зброю. Від отриманого поранення правопорушник загинув на місці події”, — йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли подробиці випадку. Так, близько 21:00 до Іллінецького відділення поліції надійшло повідомлення від сімейного лікаря, що він потребує втручання поліцейських під час надання медичної допомоги чоловіку, який має проблеми з психічним здоров’ям. За словами медика, він поводився агресивно та погрожував фізичною розправою своїй дружині та лікарям.

Коли на місце виклику прибули працівники сектору реагування патрульної поліції, лікарі та місцеві жителі повідомили, що чоловік з ножем у руках побіг в невідомому напрямку, при цьому він погрожував когось вбити.

Правоохоронці виявили озброєного правопорушника біля місцевого ставка. Він поводився неадекватно, аби його вгамувати та вилучити зброю, почали з ним перемовини. На вимоги поліції та попередження про застосування зброї він не відреагував, і кинувся з ножем на одного з працівників. Поліцейському довелося застосувати зброю. У результаті правопорушник отримав вогнепальне поранення, від якого загинув на місці події.

За словами місцевих жителів, у 45-річного чоловіка раніше неодноразово проявлялись приступи агресії, під час яких він погрожував місцевим жителям фізичною розправою.

За цими фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, 9 серпня у столичному будинку між поверхами виявили тіло повішеної жінки. Випадок приголомшив свідків трагедії несумісністю деталей. 

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