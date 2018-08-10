Буйное помешательство мужчины в Винницкой области стало для него роковым

“9 августа в Ильинецком районе во время нападения вооруженного мужчины работник сектора реагирования патрульной полиции применил огнестрельное оружие. От полученного ранения правонарушитель погиб на месте происшествия”, - говорится в сообщении.

В полиции рассказали подробности случая. Так, около 21:00 в Ильинецкое отделение полиции поступило сообщение от семейного врача, что он требует вмешательства полицейских во время оказания медицинской помощи мужчине, который имеет проблемы с психическим здоровьем. По словам медика, тот вел себя агрессивно и угрожал физической расправой своей жене и врачам.

Когда на место вызова прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, врачи и местные жители сообщили, что мужчина с ножом в руках бежал в неизвестном направлении, при этом он угрожал кого-то убить.

Правоохранители обнаружили вооруженного правонарушителя у местного пруда. Он вел себя неадекватно, и чтобы его успокоить и изъять оружие, полицейские начали с ним переговоры. На требования полиции и предупреждения о применении оружия он не отреагировал, и бросился с ножом на одного из сотрудников. Полицейскому пришлось применить оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельное ранение, от которого погиб на месте происшествия.

По словам местных жителей, у 45-летнего мужчины ранее неоднократно проявлялись приступы агрессии, во время которых он угрожал местным жителям физической расправой.

По этим фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, 9 августа в столичном доме между этажами обнаружили тело повешенной женщины. Случай потряс свидетелей трагедии неуместностью деталей.