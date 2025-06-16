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Привіт з минулого: у Windows 11 випадково повернули звук запуску з Windows Vista

Київ • УНН

 • 272 перегляди

У тестовій версії Windows 11 стався збій: звук запуску замінили на мелодію з Windows Vista. Microsoft визнала помилку та працює над її виправленням.

Привіт з минулого: у Windows 11 випадково повернули звук запуску з Windows Vista

Користувачі тестової версії Windows 11 могли відчути несподіване дежавю. Компанія Microsoft випадково замінила стандартний звук запуску своєї операційної системи на мелодію з Windows Vista, що використовувалась у 2007 році. Це так званий заводський баг, повідомляє УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Помилку виявили тестувальники після п’ятничного оновлення Windows 11 у Dev Channel. У попередній версії 26200.5651 файл .WAV, відповідальний за звук завантаження системи (який зберігається в бібліотеці imageres.dll), був випадково замінений на аудіофайл із Windows Vista.

Компанія швидко відреагувала і в оновлених примітках до релізу про це повідомила.

Цього тижня на вас чекає приємний привіт із минулого - буде відтворюватися звук запуску Windows Vista замість звуку Windows 11. Наразі триває робота над усуненням багу

- повідомила команда Windows Insider. 

Як саме стався такий збій, Microsoft не уточнює. Один із представників команди Windows Insider Брендон ЛеБлан пожартував у соцмережі X, що "трохи повеселився зі звуковими файлами Windows, щоб подарувати людям подих минулого", але згодом підтвердив, що це була саме технічна помилка.

Експерти припускаю, що, можливо, таким чином Microsoft жартома натякнула на подібність нового дизайну інтерфейсу від Apple - Liquid Glass до старого Aero Glass із Windows Vista. Бо інциденти майже збіглися у часі.

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Нагадаємо

Компанія Apple планує наймасштабнішу зміну назв своїх операційних систем, що є частиною редизайну програмного забезпечення, яка поширюється на всі її пристрої. 

Лілія Набока

Лілія Набока

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